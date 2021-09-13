Trabzon’da turizm temalı sağlık çalıştayı

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (DOKSAD) tarafından Trabzon Sağlık ve Spor Turizmi Çalıştayı düzenleniyor.

Trabzon’da bir otelde düzenlenen ve 15 Eylül tarihlerine kadar sürecek olan çalıştayda konuşmacılar Trabzon’un son yıllarda sağlık turizmi konusundaki geldiği yeri değerlendirerek görüşlerini ortaya koyacak.

Çalıştayda farklı branşlarda görev yapan doktorlar, tıp alanında yaşanan son gelişmeleri dile getirerek dünyanın farklı yerlerinde yapılan ameliyatların Trabzon’da yapılabileceğini anlatacaklar.

Çalıştayda sağlık turizmiyle ilgili Özel İmperial Hastanesi stant açarak yapılan çalışmalar çalıştaya katılanlara anlatılıyor.