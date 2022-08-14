Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Türkeli mahallesinde elektrik hatlarını yenileme işlemi yapan işçileri taşıyan kamyonet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere kamyonette bulunan P. A. ve İ. A ile kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla iligili inceleme sürüyor.