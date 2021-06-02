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Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

TRABZON 02.06.2021, 10:22
Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Akçakale mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Celal Öztürk yönetimindeki 61 TZ 551 plakalı otomobil kavşaktan ana yola çıkmak isteyince seyir halindeki 61 VR 944 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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