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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TRABZON 13.09.2021, 15:36
Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamzalı mahallesinde Sultan Bilgin’in kullandığı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Raif Bilgin hayatını kaybederken, sürücü Sultan Bilgin ve Ayşe Bülbül yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazada ağır yaralanan ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yaptığı öğrenilen sürücü Sultan Bilgin, Trabzon’daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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