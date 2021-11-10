Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon’un Araklı ilçesinde yolun karşısındaki eşinin yanına gitmeye çalışan şahıs bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araklı Karadere yolu Yiğitözü mahallesinde seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 61 NA 188 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gökhan Ali Yazıcıoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yazıcıoğlu ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yazıcıoğlu kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (TİSKİ) çalıştığı öğrenilen Yazıcıoğlu’nun aracını yolun kenarına çekerek kendisini bekleyen eşinin yanına gitmek için karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.