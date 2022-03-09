Trabzon’da toplu ulaşım ücretleri değişti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla Trabzon il sınırları içerisinde faaliyet gösteren M, D, S ve T harf grubu toplu taşıma araçlarının tarife ücretlerine zam yapıldı.

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Trabzon il sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan M,D,S,T harf grubu ticari taksilerin tarifelerine akaryakıt fiyatının 11,40 TL olması sebebiyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 21 Aralık 2021 tarih ve 2021/117 sayılı kararı ile zam yapılmış olup, akaryakıt fiyatlarının artması sebebiyle tekrar zam yapılması gerekliliği hâsıl olmuştur. Bu kapsamda Ortahisar’da sivil 4 TL’den 5 TL’ye, öğrenci ise 3 TL’den 4 TL’ye yükseltilmiştir” ifadeleri kullanıldı.