Trabzon’da TEKNOFEST heyecanı başladı

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Trabzon’da coşkulu başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu Trabzon’u sardı. Bugün açılışı yapılan ve 7 Ağustos tarihine kadar Trabzon Medical Park Stadyumu’nda devam edecek olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST’e özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Festivale Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora ve Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

TEKNOFEST’in açılış konuşmasını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Binlerce yıllık tarihe sahip, birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleriyle misafirlerini adeta büyüleyen kadim şehir Trabzon’dan gençlerimizi ve teknolojiye sevdalı insanlarımızı selamlıyorum. Bu kadim, güzel ve şampiyon şehre hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Zorluoğlu, “Ülkemizin ve dünyanın en önemli, en kapsamlı ve en büyük teknoloji festivalinin bu yıl Trabzon’umuzu da içerisine alacak şekilde Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor olmasından ve bu organizasyona Trabzon olarak ev sahipliği yapmaktan çok büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Trabzon Medical Park Stadyumu’nda 3 gün boyunca çok heyecanlı, coşkulu ve önemli aktiviteler gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Hem bilim ve teknoloji anlamında hem de sanat ve kültür anlamında sizlerin de çok keyif alacağı program icra edilecek. Ulaşımda Yapay Zekâ, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba, Biyoteknoloji İnovasyon ve Helikopter Tasarım Yarışmaları gibi 7 ana başlıkta, birbirinden rekabetçi ama dostluk içinde yarışmalar düzenlenecek. Ben şimdiden bütün gençlerimizi, yarışmacılarımızı, öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise TEKNOFEST’in dünyanın en büyük teknoloji festivali olduğunu belirterek “Bugün Türkiye artık kritik ihtiyaçları için başkalarına el açan, başkalarının desteklerinden yardım uman ülke konumundan çıkmıştır. Türkiye en stratejik ürünlerini, kendi imkânları ile geliştirebilen bir ülke. Bu toprakların evlatları, dünyanın en iyi İnsansız Hava Araçlarını medeniyetimize hediye ettiler. Bu toprakların çocukları onlardan çok daha öte işleri milli teknoloji hamlesine sahip çıkarak başarmaya devam edecekler. Tarım, enerji, ulaştırma, sağlık, finans teknolojilerinde velhasıl teknolojinin bütün alanlarında savunma sanayiinde neyi başardıysak aynısını başarmaya çalışacağız. Biz genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Dünyayı değiştiren teknolojiye genç insanlar imza atıyor” diye konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise her zaman ilkleri başaran Trabzon’un, TEKNOFEST’le geleceğin bilim adamlarını yetiştireceğine inandıklarını dile getirerek “İlimizde yapılan bu festival gerçekten çok önemli. Bizleri bir araya getiren bu en havalı festivalin hem şehrimizdeki gençlere, hem de bu alanda emek veren herkese yol göstereceğine inanıyorum. TEKNOFEST, iş yapma, takım ruhu oluşturma, özgüven noktasında gerçekten hepimize örnek oldu. Burada gençlerimiz kurdukları oluşturdukları projelerle roketten, insansız hava aracına, elektrikli araçlardan çevreye duyarlı, her alanda kıyasıya rekabet edecek güçlü projelerle inşallah 3 gün boyunca yarışmalar yapacaklar. Onun sonunda her birilerinin dereceleri belli olup, Samsun’da Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile yapılacak finallerde kendileri boy gösterecekler” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalara geçildi. TEKNOFEST’in Trabzon ayağında Ulaşımda Yapay Zekâ, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba, Biyoteknoloji İnovasyon ve Helikopter Tasarım Yarışmaları olmak üzere toplam 7 dalda yarışma düzenlenecek. Trabzon’da gerçekleşecek yarışmalara 27 bin 79 takım başvurusu alınırken, 427 finalist takım ve 2033 finalist yarışmacı bulunuyor.