Trabzon’da su altı ve su üstü arama kurtarma birimi kuruldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesinde ‘Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi’ kuruldu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı 5 kişiden oluşan ekibini Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde eğitime gönderdi. Ekipler, buradaki eğitimlerini tamamlamalarının ardından Marmaris’te 8 hafta sürecek ‘Kurbağa Adam’ kursuna katılacaklar. Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri kursta yüzme, su altında durma, ilk yardım, hayat kurtarma, kazalara müdahale, hız, koşu, dayanaklılık, tüplü dalış, yüksekten atlama eğitimi alacaklar.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal yapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi kurduk. Şu an eğitimleri devam eden arama kurtarma ekiplerimiz, eğitimlerinin ardından suda (Göl, gölet, baraj, dere) meydana gelecek kazalara 7 gün 24 saat esasıyla müdahale edecek. Ekiplerimiz ayrıca modern kurtarma ekipmanları ve uzman personeli ile her türlü düşme, kaza, göçük, kaybolma gibi vakalarda da arama ve kurtarma çalışması yapacaktır” ifadeleri kullanıldı.