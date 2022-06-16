Trabzon’da sokak lezzetleri şenliği

Trabzon’da Avrasya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından “Sokak Lezzetleri Şenliği” düzenlendi.

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Geleneksel Gastronomi Yemek Yarışmasında derece alan öğrencilere de hediyeleri takdim edildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yeginoğlu, “Gastronomi son yıllarda popülerliği artan meslek gruplarından birisi haline gelmiş olup, liselerde, üniversitelerde, halk eğitim merkezlerinde eğitimi verilen ve hatta son zamanlarda TV programlarında süreklilik haline gelen yayınlar yapılmaktadır. Bizler de evlerde bu programları izlerken yemeklerin nasıl yapıldığını merak ederek gastronomi kavramını hayatımıza alıyoruz. Üniversitemizin gastronomi bölümü sayısız etkinlikler yaparak, hem üniversitemizi hem yerel, hem de dünya mutfağını en iyi şekilde tanıtmaktadır. Bugünde Türk mutfağına ait sokak lezzetlerini Gastronomi öğrencilerinin ellerinden deneyimlemiş olacağız. Sevgili öğrencilerimiz başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

“Bugüne kadar sektöre birçok şef ve yönetici kazandırdık”

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Fandaklı ise, konuşmasında dönem içerisinde gerçekleştirdikleri etkinliklere vurgu yaptı. Fandaklı, “Gastronomi bölümü bugüne kadar sektöre birçok şef ve yönetici kazandırmıştır. Geçmiş yıllarda yapmış olduğu organizasyon ve etkinliklere ara vermeden devam eden bölümümüz bu yıl 24 Kasım Öğretmenler günü, 1 Ocak Yılbaşı Etkinliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği, Gastronomi Dış Paydaş toplantısı, Bolçi Çikolata Workshop Uygulaması, 3. Geleneksel Gastronomi Yemek Yarışması gerçekleştirmiş olup bugünde Gastronomi Sokak Lezzetleri Şenliği ile birlikte dönem etkinliklerini tamamlayacaktır. Değerli öğrencilerimiz bu etkinlik özellikle sizlerin bir yıllık mutfak birikimini taçlandırdığınız ve yorgunluğunuzu atmanız için düzenlenen bir şenlik olarak düşünebilirsiniz. Hepinizin ellerine sağlık diyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avrasya Üniversitesi Geleneksel Gastronomi Yemek Yarışmasında birinci olan öğrenci Rabia Güner, ikinci olan Batuhan Aydemir, üçüncülüğü paylaşan Hümeyra Paça ve Orhan Yağız Sürül’e hediyeleri takdim edildi.

Etkinliğin sonunda öğrencilerin hazırladığı sokak lezzetleri katılımcılara ikram edildi.