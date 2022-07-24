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Trabzon’da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Trabzon’un Araklı ilçesinde serinlemek için denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

TRABZON 24.07.2022, 20:46
Trabzon’da serinlemek için denize giren genç boğuldu

Trabzon’un Araklı ilçesinde serinlemek için denize giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalıboyu mahallesinde Kadir Alemdar (18) bugün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Alemdar, 112 ekiplerince Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahelelere rağmen Alemdar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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