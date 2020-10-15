Trabzon’da pandemi sürecinde 480 yeni firma açıldı

Trabzon genelinde pandemi sürecinde 480 yeni firma açıldığı, 122 firmanın ise kapandığı belirtildi.

Trabzon İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, Şubat 2020-Eylül 2020 arasındaki 8 aylık pandemi sürecinde Trabzon genelinde Ticaret ve Sanayi Odası’na üye toplam 480 yeni firma açıldığını, 122 firmanın ise kapandığını vurguladı.

Avcı, sektörlere göre açılan ve kapanan firma sayılarına bakıldığında pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerde de rakamların umut verici olduğunu vurguladı. Avcı, “Son 8 aylık süreçte otel-yurt ve pansiyonlarda 23 işletme açıldı, 3 işletme kapandı. Restoran ve lokantalara bakıldığında da 18 işyeri açılırken, 11 işyeri kapandı. Pandemi Türkiye ve dünyada en çok turizm bağlantılı olarak hizmet sektörünü vurdu. Trabzon’da işletmelerimiz, zor şartlara rağmen faaliyetlerini sürdürmek için büyük çaba harcadı. Bunda devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de payı büyük” diye konuştu.