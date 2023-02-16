"Trabzon’da özel araçlarla trafiğe çıkmayın" uyarısı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehir genelinde yolları açık tutmak için zorunlu hal olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.

Başkan Vekili Ataman açıklamasında, “Kar yağışı ve arkasından oluşacak muhtemel buzlanma nedeniyle hemşehrilerimizden özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyorum. Sabah saatlerinde trafiğe çıkan ve kar lastiği de olmayan araçlar kayarak yolların kapanmasına neden olmaktadır. Böyle durumlarda iş makineleri ile müdahale etme şansı da kalmamaktadır. Hem kendi sağlıklarını riske atmamaları hem de trafiğin tıkanmaması adına vatandaşlarımızın bu duruma hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Kar yağışının etkisinin devam etmesi ve ihtiyaç olması durumunda Büyükşehir Belediyesi servis sayısı artırılacaktır. Tüm hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum” ifadelerini kullandı.