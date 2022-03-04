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Trabzon’da okullarda deprem tatbikatı

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm illerde olduğu gibi Trabzon’da deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

TRABZON 04.03.2022, 13:54
Trabzon’da okullarda deprem tatbikatı

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm illerde olduğu gibi Trabzon’da deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Deprem Haftası’nda Trabzon’da da 630 okulda 12 bin 360 öğretmen ve 140 bin 570 öğrencinin katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, itfaiye, jandarma, polis, TAKAT, UMKE, UDSAK gönüllülerinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Okul Afet ve Acil Durum Planlarında belirlenen müdahale süreçlerine ait görevlere yönelik pratik kazandırmanın amaçlandığı tatbikatta deprem anında öğrencilere çök-kapan tutun, tahliye, okul toplanma alanına güvenli bir şekilde ulaşma becerilerini kazandırıldı. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Ortaokulu’nda gerçekleştirilen tatbikatta siren sesinin ardından öğrenciler sınıflarından elleri başları üzerinde bahçeye çıkarken, okulda mahsur kalan bir kişi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Tatbikat sırasında bazı öğrencilerin panik ve heyecan yaşadığı gözlenirken, bazı öğrenciler hiç korkmadıklarını, tatbikat sayesinde bilmediklerini öğrendiklerini söylediler.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tatbikatın önemine işaret ederek, “Temennimiz ülkemiz bu tür acı felaketlerle karşılaşmasın, karşılaşırsa da bu yaptığımız eğitimler can kaybını en aza indirecek. Saniyelerin, saliselerin ne kadar önemli olduğu anlardır. Bu nokta da gençlerimizin, yavrularımızın bilinçlenmesi, bu tür eğitimleri alması da önemli. Gözlemlerim çok güzel, gençlerimiz gerçekten bilinçli. Zaman zaman AFAD ekiplerimiz okulları ziyaret ederek bu noktada bilinçlendirmeye yönelik yaptığı faaliyetlerin sonuçlarını bugün burada hep beraber gördük. Yavrularımız bilinçli, sınıfta yaptığı hareketlerle tahliyede paniklemeden sakin bir şekilde bulundukları kapalı ortamı terk etmeleri bunun bir göstergesi” dedi.

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