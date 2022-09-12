Trabzon’da öğrenciler ders başı yaptı

Trabzon’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası düzenlenen açılış programıyla başladı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu bahçesinde açılış programı düzenlendi. Programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu yaptı. Trabzon’un Türkiye genelindeki başarı yüzdesinin her geçen yıl daha da yukarılara çıktığını belirten Fettahoğlu, “Öğrencilerimizin başarılı olması için hükümetimiz gerekli tüm destekleri sağlıyor. Ders kitaplarında olduğu gibi artık kaynak kitaplar da ücretsiz veriliyor” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yeni sezona başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, idarecilerimiz ve velilerimizle yeni bir heyecan içerisindeyiz. Yeni eğitim sezonu şehrimize hayırlı olsun. İl Milli Eğitim Müdürümüzün de bahsettiği gibi Trabzon eğitimde de ilk sıralara yükseliyor. Bunda en büyük pay öğretmenlerimizindir. Öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Töreni yaptığımız Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu rastgele seçilmedi. Başarılara imza atan bir okulumuz. Bu noktada okulun tüm kadrosunu tebrik ediyorum. Akademik başarı şüphesiz çok önemli. Bunun yanına evlatlarımızı iyi, ahlaklı, dürüst, erdemli insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bu kavramlar matematik ve diğer ilimler kadar önemlidir. Bu sadece öğretmenlerimizin yapacağı bir iş değildir. Velilerimiz ve imamlarımız da destek vermelidir” diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu da 3 aylık aranın ardından ders başı yapıldığını belirterek “Yeni dönemin milletimiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 3 aylık aranın ardından 145 bin öğrenci ve 12 bin 500’ün üzerinde öğretmenimizle eğitime başlayacağız. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizle uyumlu bir süreç yürütüyoruz. Trabzon’da 630 okulda Veli Akademisi programını başlattık. Ayrıca Güvenli Okul Projesi başlatıldı. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim alması için tedbirimizi aldık. 30 bin üzerinde taşımalı eğitim gören öğrencimiz var. Servislerde gerekli denetimleri yapıyoruz. Bütçeden en büyük pay eğitime ayrılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. .

Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra ders zilini çaldı ve öğrenciler ders başı yaptı. Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, kendilerine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle bir süre sohbet etti.