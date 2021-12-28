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Trabzon’da Mehmet Akif Ersoy’un anısına Uğur Işılak konseri düzenlendi

Ortahisar Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 100. yıl anısına ve Şair Mehmet Akif Ersoy’un 85. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir konser etkinliği düzenledi.

TRABZON 28.12.2021, 11:08
Trabzon’da Mehmet Akif Ersoy’un anısına Uğur Işılak konseri düzenlendi

Ortahisar Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 100. yıl anısına ve Şair Mehmet Akif Ersoy’un 85. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir konser etkinliği düzenledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde ses sanatçısı Uğur Işılak, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden besteleyip yorumladığı eserleri icra etti.

Mehmet Âkif Ersoy’un her biri şaheser olan 8 adet şiirini müzikal olarak besteleyip, yorumlayan Uğur Işılak’ın ‘Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Gala Konseri’ vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Dinleyiciler ellerinde Türk Bayraklarıyla Uğur Işılak’ın birçok eserine eşlik etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstiklâl Marşı’nın bu toprakların bağımsızlık sembolü olduğuna vurgu yaparak, “Bu toprakları yüzyıl önce kanlarıyla canlarıyla bize feda edenleri hatırlamak ve onların şehadet hatıralarına uygun bir şekilde bu toprakları ilelebet Türk yurdu olarak korumak amacıyla kahramanlıklarımızı destanlaştıran, istiklâlimizi ve istikbalimize doğru destanlaştıran marşın sahibi Mehmet Akif Ersoy’umuzu anıyoruz. Bugün de tevafuk oldu, Akif’in 85. ölüm yıl dönümü. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Hem de bizlere ve Türk gençliğine emanet ettiği, ilelebet yaşayacak olan bu toprakların bağımsızlığının sembolü olarak yaşayacak olan İstiklâl Marşımızın milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünü O ki, ‘Korkma’ şiirinde ‘Korkma cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz’ diyen Mehmet Akif’i anıyoruz” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise konuşmasında İstiklâl Marşı’yla birlikte Türk milletinin küllerinden yeniden ayağa kalkarak Kurtuluş Savaşı mücadelesini verdiğini ifade etti. Ustaoğlu, “Yüzyıl önce bu ülke neydi, şimdi ne durumda. Evet, yüzyıl önce bu ülke hani diyor ya, ‘Kimisi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela’ dediği Anadolu’nun her tarafı işgal edilmiş, paramparça bir ülke durumundaydık. Yorgun bir millet, Balkan Savaşları, peşinden Çanakkale Savaşından sonra Sevr dayatmasıyla birlikte ülkemiz yedi düvel diye tabir edilen güçler tarafından işgal edilmişti. Böyle bir manzara karşısında bu milleti ayağa kaldıracak, şahlandıracak, kıyama kaldıracak bir şeye ihtiyaç var. İşte 1921 yılında kendisine bu teklif götürüldüğünde ben bunu bir ücret karşılığı yazmam diyor. Ve ısrarcı olununca İstiklâl Marşı’nı telif almadan yazmaya karar veriyor. Gerçekten bu milletin haykırışının, tekrar dirilmesinin dile getirilişi adına çok anlamlı olan İstiklâl Marşımız yüzyıl önce mecliste oybirliğiyle kabul edilerek, milli marş oldu” diye konuştu.

Konserden sonra Başkan Genç, Uğur Işılak’a plaket takdim etti.

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