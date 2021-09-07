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Trabzon’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 47 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

TRABZON 07.09.2021, 21:29
Trabzon’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 47 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tonya ilçesi Kayacan Mahallesi’nde ikamet eden M.Y. (28) ve R.Y.’nin (27) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 32 gram kubar esrar, 2 adet bong uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Hayrat ilçesi Taflancık Mahallesi’nde de G.Ö. (34) isimli şahsın kullandığı aracı durduran jandarma ekipleri, araçta yaptıkları arama 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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