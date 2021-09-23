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Trabzon’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

TRABZON 23.09.2021, 13:32
Trabzon’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uzun süreli istihbarı çalışma sonucu Düzköy, Tonya ve Ortahisar ilçelerinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak, Yasadışı Ekim” suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.T. (37), K.Z. (38) ve Y.Y. (38) isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 6 bin 200 gram skunk esrar, 430 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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