Trabzon’da ilk Korona virüs aşısını İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta oldu

Korona virüs aşısı bugün sabah itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta oldu.

Çin’den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti. Bu kapsamda Trabzon’a gönderilen CoronaVac aşısı, sabah itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve ekibi, Fatih Devlet Hastanesinde ilk Korona virüs aşısını oldu. İlk aşıyı olan Dr. Usta, "İnşallah ülkemiz için hayırlara vesile olur. İlk sağlık personellerinden başlıyor. Bizde önderlik yapmaya gayret ediyoruz. Tüm personellerimiz yapılacak" dedi.

"22 hastanemizde aşıyı bugün itibariyle başlattık"

Trabzon’da bugün itibariyle il genelinde 22 hastanede aşılama çalışmalarına başlandığına dikkat çeken Usta, "Kamu hastaneleri, özel hastaneler, tıp fakültesi olmak üzere 22 hastanemizde bu aşıyı bugün itibariyle başlattık. İlk etapta sağlık çalışanları, daha sonra diğer vatandaşlarımıza öncelik sırasına göre aşılar yapılacak. Randevu sisteminde sabah 08.30 ile 24.00’a kadar aşılama yapılacak. Özel odalar kurduk. 450’nin üzerinde, 470’e yakın odayla birlikte aşı yapılması gündemde olacak. Hastanelerimiz 24.00’a kadar bu aşıyı yapacaklar. İlk parti 10 bin aşımız gelmiş oldu. Bunları gerekli soğuk zincir koşullarında saklamaya aldık. Hastanelerimize ve aşı yapılacak yerlere birimlerimize, gerekli transferleri dün geceye kadar yapmış olduk. Tesislerimizde aşı bittikçe tekrar onlara gün içinde takviyeleri yapmış olacağız. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın büyük çoğunluğunu bir iki gün içinde aşılamış olacağız. Bizim 9 bin 500 sağlık çalışanımız var. Özellerle tüm hepsini hesap ettiğimizde 13-14 bin civarındaki eczaneleri de hesap edersek çalışan var. Aşı takviyesinde her hangi bir sorun yok" diye konuştu.