Trabzon’da horoz dövüşü yaptıranlara 64 bin 880 lira para cezası

Trabzon’da horoz dövüşü yaptıran 16 şahsa toplam 64 bin 880 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ortahisar ilçesinde bir ikametin ön kısmında bulunan kulübe içerisinde horoz dövüşü yapıldığının tespiti üzerine bahse konu kulübeye baskın düzenledi. Baskın sırasında kulübede bulunan 16 şahsa Kabahatler Kanunu Madde 34 kapsamında toplam 64 bin 880 ? idari para cezası uygulanarak horozlara el konuldu. Horoz sahipleri ve ikametin sahibi hakkında adli tahkikat başlatılırken, horozların ilgili kurumlara teslim edileceği bildirildi.