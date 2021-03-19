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Trabzon’da hafriyat depolama alanları belirlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması amacıyla hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile kullanılması ve depolanması sürecinin etkin yönetimi için çalışma gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında 18 ilçede 447 adet hafriyat depolama alanı tespit edildi.

TRABZON 19.03.2021, 09:49
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Trabzon’da hafriyat depolama alanları belirlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması amacıyla hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile kullanılması ve depolanması sürecinin etkin yönetimi için çalışma gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında 18 ilçede 447 adet hafriyat depolama alanı tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çevrenin korunması amacına yönelik olarak atık yönetimi alanında, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile kullanılması ve depolanması sürecinin etkin bir şekilde yönetimi için KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Arazi Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bayram Uzun ve Prof. Dr. Volkan Yıldırım ile şehir genelinde ortak çalışma yaparak çeşitli büyüklüklerde 447 adet hafriyat depolama alanı belirledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından proje çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada “Projenin tamamlanması ile yasal kısıtlamalara, sürdürülebilir arazi yönetimi ve çevre ilkelerine bağlı olarak hafriyat depolama alanları için en uygun alanlar; il sınırlarımız içerisinde 18 ilçemiz için ayrı ayrı tespit edilmiş, belirlenen alanlar için erişim, ulaşım ve maliyet analizleri yapılarak her bir alan için depolama kapasiteleri belirlenmiştir. Bu alanların belirlenmesinde; yer seçimi kriterleri, kentleşme ve nüfus yoğunlukları, sosyolojik etkenler, maliyet unsurları, çekim merkezleri ve çevresel hassasiyetler özenle değerlendirilmiştir. Projede güncel bilgi teknolojileri ve çok farklı yöntemler bir arada kullanılmıştır. Proje sürecinin her aşamasına farklı meslek disiplinlerinden birçok akademisyen ve konusunda uzman teknik eleman katkı sağlamıştır. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız, beş ayı kapsayan proje sürecine üst düzeyde katılım sağlamıştır. Başkanlığımız projenin her aşamasında bilgilerini, birikimlerini ve tecrübelerini proje ekibine sunarak projeye önemli katkılarda bulunmuş ve proje sürecini yakından takip etmiştir. Söz konusu proje, bu şekli ile gerek çok disiplinli bir çalışma olması ve gerekse bölgemizin güzide bilim merkezlerinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından mevcut uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözüme kavuşturulması açısından da oldukça önemli bir projedir” denildi.

Öte yandan projenin dört aşamada gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada “İlk aşamada konusunda uzman akademisyenler tarafından, hafriyat depolama alanları yer seçimine yönelik mevzuat ve literatür çalışmaları yürütülmüş, en uygun yöntemler araştırılmıştır. Bu süreçte sürdürülebilir arazi kullanım ilkeleri doğrultusunda, hafriyat depolama alanları yer seçimine etki edecek faktörler belirlenmiş ve bu faktörlerin sürece etkisi uzman akademisyenler ve deneyimli teknik elemanlar tarafından değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise coğrafi bilgi sistemleri, çok kriterli karar verme yöntemleri, geo-istatistiksel yöntemler, uzaktan algılama ve güzergâh analizleri yöntemleri kullanılarak yeni hafriyat depolama tesisi alanları tespit edilmiştir. Üçüncü aşamada belirlenen alanlar için hacim (kübaj) hesapları yapılmış ve üç boyutlu simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Dördüncü ve son aşamada ise her bir alan için üç boyutlu ulaşım-erişim ve maliyet analizleri yapılmış ardından bu alanların mülkiyetlerinin kamuya kazandırılması için alternatif yöntemler belirlenmiştir. Bu proje; içerik, yöntem, katkı veren meslek disiplinleri ve belediye-üniversite iş birliği açısından Türkiye’de ilk proje olma özelliği taşımaktadır. Proje ile 18 ilçemiz için toplam 447 adet alan tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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