Trabzon’da fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganı ile Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği Trabzon’da da büyük ilgiyle karşılandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da katıldığı etkinlikte fidanlar şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla hayata geçirilen fidan dikme kampanyası doğrultusunda, 84 milyon için 3’er fidan dikildi. Yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının da katılımıyla kırsal alanların ağaçlandırılması kampanyası Trabzon’da da büyük ilgi gördü. Akyazı’da şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına gerçekleştirilen etkinliğe; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AK Parti İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in ailesi ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3’üncüsü gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve kamu görevlileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Düzenlenen organizasyonlarla milyonlarca fidanın ve ağacın toprakla buluştuğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Esasında bizler, tabiatla kardeş, ağaçla, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Son nefesimizde dahi ‘ağaç dikiniz’ emri bulunan bir dinin mensupları, bir kültürün, bir geleneğin temsilcileriyiz. Yine bizim geleneğimizde çevreyi temiz tutmak, tabiatı korumak ve aynı zamanda sadaka-i cariye kabul ediliyor. Bu çerçevede biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon’u daha yaşanabilir, daha yeşil daha güzel bir şehir haline getirmek için gayretle çalışıyoruz” dedi.

“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganı ile 81 ilde gerçekleştirilen etkinliğin önemine de vurgu yapan Başkan Zorluoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzü, Türkiye’de ağaç ve fidan sayısını ciddi şekilde artıracak olan bu önemli organizasyon için gerçekten yürekten kutluyorum. Bugün bu güzel organizasyona katılarak Trabzon’u daha güzel daha yeşil daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için bizlere güç veren değerli öğretmenlerimize ve kamu görevlilerine, hepsinden de önemlisi önümüzdeki on yıllarda ülkemizin yönetimini üstlenecek olan sevgili çocuklarımıza bizimle oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fidan dikim etkinliğine geçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in ailesi ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.