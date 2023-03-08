Trabzon’da cinayete kurban giden kadınlar için hatıra ormanı oluşturuldu

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘8 Mart 2023 Mimoza Hatıra Ormanı’ oluşturdu. Oluşturulan hatıra ormanında Trabzon’da kadın cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren kadınların adlarının yaşatılacağını belirtildi.

Etkinliğe katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri fidanları toprakla buluşturdu. Kanuni Mahallesi’nde Zehra Çebi Kız Öğrenci Yurdu yanında düzenlenen programda 95 adet mimoza, 370 adet mazı, 4 adet süs eriği ve 2 adet erguvan fidanı toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek şunları aktardı: “Bugün güzel bir gün, anlamlı bir gün. Ama ülke olarak hüzünlü günlerden geçiyoruz. Ülkemiz maalesef büyük bir felâketle, büyük bir deprem silsilesiyle karşı karşıya kaldı. Bir kez daha aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Yaşamını yitirenlere bir kez rahmet ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Görev aldığı andan itibaren gerçek bir paydaşlığı taşıyan ve gösterdiği anlamlı örneklik nedeniyle Ortahisar Kent Konseyi Başkanımız Önder Taşan Beye ve Kadın Meclisi Başkanımız Canan Nehbit Hanım’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün çünkü Dünya Kadınlar Günü Bir kez daha kadınlarımızın bu özel günlerini tebrik ediyorum” dedi.

Oluşturulan hatıra ormanında Trabzon’da kadın cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren kadınların adlarının yaşatılacağını belirten Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit ise “Bizler Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak cumhuriyet sonrası Trabzon’da iz bırakan rol model kadınlar ve şiddet faillerinin hayattan kopardığı kadınlar anısına Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kent Kadın Hafızası oluşturmaya yönelik bir Mimoza Hatıra Ormanı Projesi yapmaya karar verdik” diye konuştu.