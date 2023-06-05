Trabzon’da Çevre Günü’nde dip temizliği yapıldı

Trabzon’da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında denizde dip temizliği yapıldı.

Trabzon’da 5-9 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri başladı. Ganita mevkiinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın katılımlarıyla gerçekleşen programa Akçaabat Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri de katıldı. Etkinlikte Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu öncülüğünde öğrencilerle beraber depremzedeler adına ve anısına denize saygı çelengi bırakılırken, Vali Ustaoğlu temiz çevre alışkanlığının edinilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 2 dalgıç denizden çöp çıkarma çalışmasına katılırken çıkan atıklar herkesin dikkatini çekti.

Program kapsamında Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz bir konuşma yaparak 2023 yılı Çevre Haftası etkinliğinin bu yılki ana temasının ’Temiz Çevre-Temiz Dünya’ olduğunu açıkladı. Korkmaz, “Çevrenin korunması ve çevresel dengenin sağlanması bugün ulusal sorun olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Son yüzyıllarda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların tüketiminin olumsuz etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır. Bu yıl Çevre Haftası etkinliklerinin ana teması ‘Temiz Deniz ve Temiz Dünya’ üzerine. Bu kapsamda kaynakların daha verimli kullanılması atıkların ayrıştırılması ve geri kazanılmasına ilişkin olarak ‘Sıfır Atık’ projesine sadık kalarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Program katılımcılara çevreci şapka ve tişört hediyelerinin yanı sıra ikramla son buldu.