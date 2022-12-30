Trabzon’da belediyeler arası futbol turnuvası düzenlendi

Akçaabat Belediyesi tarafından organize edilen ‘Belediyeler Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Ortahisar Belediyesi oldu. Toplamda 13 belediyenin katıldığı turnuvanın ikincisi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üçüncüsü Akçaabat Belediyesi oldu.

Akçaabat Belediyesince belediyeler arası birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen Belediyeler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Belediyeler Arası Futbol Turnuvası’nın final maçının oynandığı ve akabinde ödül töreninin düzenlendiği programa Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Akçaabat belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin daire amirleri, kurum müdürleri ile personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halı sahada gerçekleştirilen müsabakalara toplamda 13 takımın katılırken, 23 müsabakanın oynandığı şampiyonada şampiyon Ortahisar Belediyesi olurken, en centilmen takım Beşikdüzü Belediyesi, turnuvanın gol kralı ise Ümit Ertem oldu. Turnuvanın ikincisi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üçüncüsü Akçaabat Belediyesi oldu.

Belediyeler Arası Futbol Turnuvasının ödül töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Belediyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak; tanışmak, kaynaşmak, dostluk ve iletişim bağlarını pekiştirmek için Belediyeler Arası Futbol turnuvasını düzenledik. Turnuvamıza 13 ilçe belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyemiz katıldı. Katılan tüm belediyelerimizi burada misafir etmekten kıvanç duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş ise takım oyuncularını tebrik ederek “Gerçekten de futbolun iliklerimize kadar işlediği bir kentte belediyeler arasında böyle bir turnuvayı organize ettiği için Akçaabat Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun olarak çok centilmence bir turnuva oldu” dedi.