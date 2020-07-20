Trabzon’da atıklarla organik gübre elde edilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıkları kaynağında ayrıştırmak için çalışmalarını tamamladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da kamu kurum ve kuruluşu atıklarının kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme sokulmasına ilişkin hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde gerekli çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinde gerekli ekipman ve malzemelerin ek hizmet binasındaki katlara yerleştirilmesiyle birlikte, 2020 yılı itibarıyla Sıfır Atık Yönetimi Uygulaması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden Sıfır Atık Projesi ile ilgili yapılan açıklamada “Sıfır Atık Projesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında oluşturulan atık geçici depolama alanına ‘Kapalı Sistem Kompost Cihazı’ yerleştirilerek aktif hale getirilmiştir. Alınan kompost makinesi ile organik gübre üretimine başlanmış olup, bu sayede belediye yemekhanesinde oluşan sebze meyve atıkları, park ve bahçelerde oluşan çim, yaprak gibi organik atıklar ile buluşturularak aylık ortalama 500-600 kg kompost (organik gübre) elde edilmesi planlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kapalı sistem kompost cihazını Trabzon’da kullanan ilk ve tek kurum olduğu belirtilen açıklamada, “Ekiplerimiz, yemekhaneden aldığı organik atıkları komposta dönüştürmektedir. Yemek atıkları, Trabzon’da ilk kez kullanılan kompost cihazı sayesinde komposta dönüştürülerek doğaya geri kazandırılmakta ve doğayı sera gazı etkilerinden korumaktadır. Uygulanan proje kapsamında yemekhaneden çıkan yemek atıkları ile makineye besleme yapılmakta ve yaklaşık 3-4 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost elde edilmektedir. Daha sonra elde edilen bu kompost, toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşmektedir. Zararsız ve besin yönünden zengin olarak gösterilen kompost, çevre dostu olması yönüyle dikkat çekmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu işlemle aylık ortalama 500-600 kg civarında kompost elde ederken, üretilen kompost ise belediyeye bağlı parklarda ve saksı bitkilerinde uygulanarak toprağın organik maddelerce zenginleşmesi sağlanmaktadır” denildi.