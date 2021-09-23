Trabzon’da arama köpekleri hayat kurtaracak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ve değişik birimlerde eğitimini sürdüren arama kurtarma ekibinin son üyeleri arama köpekleri oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibine son olarak arama köpekleri dahil edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’nun üzerinde hassasiyetle durduğu itfaiye teşkilat yapısının güçlendirilmesi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulan arama kurtarma ekibine arama köpeklerimiz dahil edilmiş bulunmaktadır. Arama kurtarma ekibinin köpek eğitmenleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Buca Toros Tesisleri’ndeki eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldılar. Ekibin son üyeleri de arama ve kurtarma köpek eğitimcisinin sabırlı, özgüvenli, dikkatli olarak kentlerde veya kırsal alanlarda meydana gelebilecek arama kurtarma vakalarında nasıl davranacakları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Ayrıca güç, dayanaklılık, spor ile gece ve gündüz zor hava koşullarında farklı şartlarda kazazede arama ve kurtarma faaliyetleri icra edildi. Köpek eğitmenleri, Ali Şengül ve İsmail Ersoy tarafından gerçekleştirilen eğitim sonrasında belgelerini Köpek Eğitim Sınavı Hakemi İbrahim Yılmaz’dan alarak görevlerine başladı” ifadeleri kullanıldı.