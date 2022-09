Trabzon’da 860 bin kaynak kitap ücretsiz dağıtılacak

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin Trabzon’da 630 okulda toplamda 145 bin öğrenci ile başlayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattığımız eğitim seferberliğimiz devam ediyor. Okullarda ücretsiz 1 milyon 174 bin ders kitabının yanında 860 bin kaynak kitap yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin masasında hazır olacak" dedi.

Trabzon’un milli eğitim alanındaki başarısının arka planında önemli yatırım ve hizmetlerin olduğunu ifade eden Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Trabzon eğitimdeki başarısını 20 yıllık iktidarımız döneminde yaptığımız yatırım ve hizmetlerle taçlandırmaya devam edecek. 7 bin 500 civarında derslikte verilen eğitimin geçmişle bugün arasındaki farkı kıyaslanamayacak derecede ortada. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Kasım 2002’de iktidara gelmesi ile birlikte okullarda ücretsiz kitap dağıtımı yaparak adeta büyük bir milât gerçekleştirdik. Şimdi yine ’Yaparsa AK Parti Yapar’ diyerek ücretsiz ders kitaplarının yanında ilk kez kaynak kitapları da ücretsiz şekilde öğrencilerimize teslim ederek öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırıp fırsat eşitliği sağlamak adına yine önemli bir hizmete imza attık. Bu kaynak kitaplar 2. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören bütün öğrencilerimize teslim edilecek. 2. sınıftaki bir öğrencimizin 5 adet yardımcı kaynağı olacak iken 12. sınıftaki bir öğrencimizin 20 adet yardımcı kaynağı olacak. Dolayısıyla velilerimizi de yardımcı kitap ihtiyacı için oluşan ekonomik bir yükten kurtarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzon’a 35 milyon ödenek

2022-2023 dönemi öncesinde Trabzon’da öğrencilerin okul, kütüphane, sosyal alanlar, spor salonları ve dersliklerinde onarım ve iyileştirmeler yapıldığını belirten Milletvekili Ayvazoğlu "Trabzon’da eğitimin kalitesini her yönüyle artırabilmek ve öğrencilerimize daha güzel hizmet sunabilmek adına önemli bir eğitim seferberliği gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in Trabzon’daki okulların onarımı ile alakalı şehrimize göndermiş olduğu 35 milyonluk ödenek ile 351 okulda onarım ve eğitim ortamlarında iyileştirmeler yapıldı. İnşallah yeni dönemde fiziki şartları yenilenen okullarımızda öğrencilerimiz derslerine daha iyi motive olarak enerjilerini başarıya yansıtacaklar. Her şeyi çocuklarımız için her şey ülkemizin güçlü yarınlarını inşâ etmek için" şeklinde konuştu.

"Eğitim ordumuz göreve hazır"

Türkiye’nin en büyük güçlerinden birisinin de eğitim olduğunun altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; savunması, sanayisi ve güvenliği gibi eğitime de büyük önem veriyor. Bu sebepledir ki bizim en büyük güçlerimizden birisi de eğitim ordumuzdur. Yeni eğitim-öğretim döneminde Trabzon’da görev yapacak olan 12 bin 910 öğretmenimize başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.