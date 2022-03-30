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Trabzon’da 53 ailede, 73 çocuk koruma altında

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon’da 53 ailede 73 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandığını ve koruyucu ailelere sigorta primi ile nakdi destek sağlandığını açıkladı.

TRABZON 30.03.2022, 09:56
Trabzon’da 53 ailede, 73 çocuk koruma altında

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon’da 53 ailede 73 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandığını ve koruyucu ailelere sigorta primi ile nakdi destek sağlandığını açıkladı.

Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürü Seha Sağlam ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe ile birlikte Akçaabat’ta yaşayan 2 koruyucu aileyi ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip eden Ayvazoğlu, koruyucu ailelerle bir araya geldi. Akçaabat’ta yaşayan ve kısa süre önce aldığı kararla 3 kardeşe koruyucu aile olan Pınar Ertunç ve 5 yıl önce kardeş olmayan 3 çocuğa koruyucu annelik yapan Şöhret Özkurt’un evlerine misafir olan Ayvazoğlu, “Bizim insanımız paylaşmayı, kucaklamayı yuva olmayı çok sever. Onlar, karınlarında taşımadılar ama kalplerinde büyütüyorlar. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize yuva olmuşlar. Bu uygulama ile Trabzon’da 53 ailenin yanında 73 çocuk faydalanıyor. Gözleri ışıl ışıl, kalpleri pırıl pırıl olan çocuklarımıza daha güzel imkanlar sağlayacak politikalar üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Koruyucu aile uygulamasının çok önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, “Farklı nedenlerle kendi aileleri tarafından bakılamayan çocuklar devlet koruması altına alınıyor. Devletimiz bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca çok güzel hizmetler yaparak evlatlarımıza sahip çıkıyor. Koruyucu aile uygulaması ile birlikte başvuru şartlarını taşıyan uygun aileler devlet koruması altına alınan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu üstlenerek çocukların bir aile ortamında büyümesini sağlıyor” diye konuştu.

İlgi, sevgi, şefkat

Devletin sağladığı tüm imkanlara rağmen çocukların her zaman bir aile ortamına ihtiyaç duyduklarını belirten Milletvekili Ayvazoğlu, “Devlet koruması altında bulunan çocuklarımız birebir destek alabilecekleri, ilgi ve sevgiyi hissedecekleri aile ortamına ihtiyaç duymakta. Koruyucu ailelerimizin çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuğun korunması, şefkatli ve destekleyici bir aile ortamında gerekli bakımı alması duygusal sorunlarını iyileştirmekte ve gelecekte yaşanılabilecek hadiselerin önüne geçmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Devletin koruyucu aile yanındaki çocukların eğitim masraflarını karşıladığı söyleyen Milletvekili Ayvazoğlu, “Tek ebeveynli koruyucu aileler hariç olmak üzere koruyucu ailedeki eşlerden birinin isteğe bağlı sigorta ödemesi aylık olarak 1.601,28 TL tutarında karşılanıyor. Böylelikle ev hanımı olan ya da herhangi bir işte çalışmayan koruyucu aile adaylarının emekliliğine katkı sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Ailelere Ekonomik Destek

Koruyucu ailelerdeki çocukların sürekli devlet tarafından kontrol edildiğinin ve ailenin ekonomik anlamda da desteklendiğinin altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu, koruyucu aile programıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Koruyucu ailelere ve koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklara hizmet süreci içerisinde Koruyucu Aile Birimi tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmakta ve çocukların, yaş, engel durumlarına göre 1,209.01-2,647.11 TL arasında değişen miktarlarda aylık destek sağlanmaktadır. Eylül ayında okul masrafları göz önünde bulundurularak aylık ödemelerin normalde alınan ücretin 3 kat tutarında, nisan ve ekim aylarında giyim masrafları göz önünde bulundurularak aylık ödemeler alınan ücretin 2 kat tutarında yapılmaktadır. Koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocukların eğitimlerine ve gelişimlerine destek sağlayacak kurslara gitmeleri halinde aylık bakım ödemesine ilaveten bu kursların ücretleri de devlet tarafından karşılanmakta ve özel okula veya kreşe gönderilmeleri halinde ücretsiz kontenjandan yararlandırılmaktadır. Ayrıca koruyucu aile yanındaki tüm çocuklarımız devlet hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilmektedir.”

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