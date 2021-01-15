Trabzon’da 355 adet afet etüdü yapıldı

Trabzon genelinde geçtiğimiz yıl 263 adet heyelan, 24 adet kaya düşmesi, 12 adet su baskını ve 56 adet diğer afetler olmak üzere toplam 355 adet afet etüdü yapıldığı belirtildi. Söz konusu afetlerden etkilenen konutların nakline yönelik olarak ise 39 adet jeolojik etüt raporu düzenlenirken, ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilen alanların Afete Maruz Bölgeden çıkarılmasına yönelik 6 adet de jeolojik etüt raporu düzenlendiği bildirildi.

Trabzon Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, bünyesinde geçen yıl yapılan çalışmalar arasında Trabzon Afet Müdahale Planı kapsamında Artvin-Giresun-Gümüşhane-Rize Valilikleri ve ilin kurtarma potansiyelinin katılımıyla bölgesel masa başı tatbikatı gerçekleştirilirken, aynı yıl içinde tüm dünyayı sarsan ve dolayısıyla ülkemizi de olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle yurtdışından gelen vatandaşlar Trabzon KYK yurtlarında misafir edilip karantina süreleri tamamlanarak memleketlerine uğurlandı.

Geçen yıl yapılan çalışmalar arasında Trabzon genelinde 263 adet heyelan, 24 adet kaya düşmesi, 12 adet su baskını ve 56 adet diğer afetler olmak üzere toplam 355 adet afet etüdü yapılırken söz konusu afetlerden etkilenen konutların nakline yönelik olarak 39 adet jeolojik etüt raporu düzenlendi. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilen alanların, Afete Maruz Bölgeden çıkarılmasına yönelik 6 adet jeolojik etüt raporu düzenlendiği belirtildi. Yine geçen yıl Yomra ilçesinde 57, Beşikdüzü ilçesinde 2, Çaykara ilçesinde 1 ve Vakfıkebir ilçesinde 1 hak sahibi ailenin konutları teslim edilirken, Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesinde düşme tehlikesinde olan kayaların ıslahına yönelik proje çalışmaları da devam ediyor. Afet önleyici tedbir olarak muhtelif ilçelerde 48 adet istinat duvarı yapılırken Araklı ilçesi Taş geçit Mahallesindeki kaya ıslah yapım işi devam ediyor. Muhtelif ilçelerden hak sahibi olan 34 ailenin daimi iskânları; Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesindeki taşınmazda yapılacak olan konutlarda sağlanması için 2021 yılı yatırım programına alınması talep edildi.