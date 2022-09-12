Trabzon’da 2022 yılının Ahisi, Kalfası ve Çırağı ödüllerini aldı

Trabzon’da 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törenle 2022 Yılının Ahisi, Kalfası ve Çırağı ödüllerini aldı.

Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanvekili Mustafa Özcelep, esnaf ve sanatkâr odası başkanları, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Ticaret Müdürü Kasım Tiryaki, protokol üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan TESOB Başkanvekili Mustafa Özcelep, “Yüzlerce yıl Trabzon’da Ahilik prensiplerine uyulmuş, devletin verdiği narhların dışına çıkılmamış ve her alandaki üretim, standartlara uygun olarak yapılmıştır. Öyle ki Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa, Çarşı Camisini Trabzon esnafının bu dürüstlüğünü mükâfatlandırmak için inşa ettirmiştir. Her şartta devletinin ve milletinin yanında olan, ülkesinin kalkınması ve ilerlemesi için üretmeye ve çalışmaya devam eden tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Törenin son bölümünde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon’da 2022 Yılının Ahisi seçilen Şalpazarı ilçesinden soba ustası Halil Diner’e, Trabzon Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Yılın Kalfası seçilen Ortahisar ilçesinden mobilyacı Yusuf Can’a ve İl Müftüsü Osman Aydın, Yılın Çırağı seçilen Sürmene Bıçağı imalatçısı Şentürk Karaalioğlu’na hediye ve belgelerini verdi.