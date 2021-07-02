2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Trabzon’da 137 bin 520 öğrenci karne aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Yeşiltepe İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ustaoğlu, “Bizim için önemli olan ülkemizin milletimizin geleceğidir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olan her açıdan yetişmiş gençlerimizdir. Bu yüzden geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri bizlerin en temel görevidir” dedi.

Vali Ustaoğlu, öğrencilere karnelerini vererek onlara hitaben yaptığı konuşmasında, “Notlarınız zayıf olabilir ama önemli olan aynı heyecanla ve aynı inançla çalışmaya devam etmektir. Bu şekilde çalıştıktan sonra aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Kendinize güvenin ve hayal kurun. Tatil sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.