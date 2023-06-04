Trabzon’da 10 bin 763 öğrenci LGS’de ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı Trabzon’da 205 sınav merkezi, 733 salon, 2 ev ve 1 hastanede toplam 10 bin 763 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

İki oturum şeklinde yapılan sınav, sözel ve sayısal bölümünden oluşurken öğrenciler sabah saat 09.30’da girdiği sınavı 12.50’de tamamladı. Öğrenciler 50 sözel, 40’ı sayısal olmak üzere toplam 90 soruyu verilen süre içerisinde cevaplamaya çalışırken, okul dışında bekleyen velilerin çocuklarından daha çok heyecanlı oldukları gözlendi.

Sınav devam ederken evladının sınava girdiği okul kapısında bekleyen velilerden Abdülkadir Öksüz, "Tabii ki çok heyecanlıyız. Uzun süreli çalışma, yoğun tempo olarak da çocukların erken yaşta sınava hazırlanması onları bayağı yordu. Sonucunda inşallah çalıştıklarının karşılığını alır. Bütün LGS’ye giren öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Eğitim çok önemli, biz eğitime çok önem veriyoruz. Dolaysıyla da çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması için, biz de anne baba olarak gayret gösteriyoruz. İnşallah güzel bir Fen Lisesi’ni kazanır diye düşünüyorum" dedi.

Sınava giren öğrencilerden Ceylin Değirmenci sınavın iyi geçtiğini belirterek, "Biraz zorlandım ama iyiydi. Çok heyecanlıydım, hatta sınavın başında ağladım bayağı. Sözel sınavımda sadece inkilap tarihi kısmı kötü geçti, onun dışında iyiydi" dedi. Velisi Yakup Değirmenci ise "İnşallah başarmıştır, çok özel günler bunlar, her şey onlar için, çok heyecanlıydım" diye konuştu.

Öğrenci Gizem Ece Efendioğlu sınavın kolay olduğunu ifade ederek, "Matematik biraz zordu, onun dışında Türkçe ve Fen biraz zorlayıcıydı. Heyecanım pek yoktu. Kanuni Anadolu Lisesi’ni hedefliyorum. Velisi Ahmet Efendioğlu ise "Uzun süre çalışmamızın sonucunu bu sınav sonucunda alacağız inşallah. Heyecanım yok desem yalan olur ama sonunda mutlu sona ereceğimiz için mutluyuz" şeklinde konuştu.