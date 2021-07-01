Trabzon’da “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” kutlaması

Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95. yıl dönümü kutlaması nedeniyle Trabzon’da tören düzenlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekne ile denize açılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililer, deniz şehitleri anısına hazırlanan çelengi denize bıraktı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Türk Milleti’nin 1 Temmuz 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerde de egemenlik hakkını kazandığını hatırlatarak bu tarihi "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlamaya başladıklarını ifade etti.

Yapılan duaların ardından Ustaoğlu, “Bu özel günde, Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize şükranlarımı sunuyor, başta denizcilerimiz olmak üzere tüm halkımızın bayramını kutlarken tarihimize iz bırakan tüm denizci kahramanlarımızı ve denizlerde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Programa Ustaoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canpolat, Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Murat Sezgin, Trabzon Deniz Komutanı Dz. Alb. Mustafa Doğan, Trabzon Liman Başkanı Muhammet Özçelik, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve diğer ilgililer katıldı.