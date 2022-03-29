Trabzon’a bahar geldi

Trabzon’u rengârenk bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kenti çiçeklerle donatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şehir genelinde yürütülen çalışmalarla, merkez ve ilçelerdeki kavşaklar, refüjler, parklar ve çocuk oyun alanları çeşitli türdeki çiçeklerle süsleniyor. Şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak hummalı bir çalışma başlatan ekipler, binlerce çiçeği toprakla buluşturuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak peyzaj ve yeşil alan çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Zaten yeşil olan Trabzon’umuzu daha da yeşil hale getirmek adına yürütülen ve görsel güzellikler sunan peyzaj çalışmalarında, yüzlerce yeni çiçeği toprakla buluşturuyoruz. Rengârenk çiçeklerin dikim işlemini, hazırlanan peyzaj planına göre yapan ekiplerimiz, ardından da çiçeklerin ihtiyaç duyduğu sulama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu anlamda şehir merkezi ve ilçelerdeki refüj, kavşak, sahil şeridi, parklar ve çocuk oyun alanlarında eş zamanlı çalışma yürütülmektedir. Trabzon’umuzu güzelleştirmek adına yaptığımız programlı dikim çalışmalarımız, mevsimine özgü çiçeklerle yıl boyunca devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.