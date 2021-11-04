Trabzon Ulaşım Master Planı ortak akılla hazırlanıyor

Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında düzenlenen Gelecek Durum Değerlendirmesi Çalıştaylarının 2’ncisi TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, öğretim üyeleri, STK temsilcileri, daire başkanları ve basın mensuplarının katılımıyla yapıldı.

Başkan Zorluoğlu, titizlikle yürütülen Ulaşım Master Planı çalışmalarının geldiği noktayla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Trabzon’un geleceğini çok yakından ilgilendiren ulaşım meselesini konuşmak ve tartışmak üzere gerçekleştirilen çalıştayda şehrin dinamikleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Ulaşım Master Planı çalıştaylarımızın bugün 2’ncisini düzenliyoruz. Ulaşım Master Planı, doğası gereği katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması gereken bir plan. Temmuz ayında ilkini gerçekleştirdik. Aralık ayında yapacağımız üçüncü çalıştayda da Ulaşım Master Planı büyük oranda şekillenmiş olacak” dedi.

Yayaların öncelendiği yaklaşım benimsenecek

“Yayaların önceliği yaklaşım benimsenecek” diyen Zorluoğlu, “Ulaşım Master Planı çalışmaları devam ederken bir taraftan da kısa adı SUMP olan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi, bunların eş zamanlı bir araya gelmiş olması şehrimiz adına çok iyi oldu. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da büyük bir Ulaşım Şurası yapıldı. Orada biz Sayın Ulaştırma Bakanımızla 4.8 milyon euroluk SUMP Projesi’nin protokolünü imzaladık. Önümüzdeki yılbaşı ihale süreçleri başlayıp tamamlanacak ve süratle çalışmalar Trabzon’da başlayacak. Burada temel felsefe, araçların öncelendiği geleneksel yaklaşımdan insanların ve yayaların daha öne çıkacağı yaklaşıma geçilmesi. SUMP’ın özetini ben böyle yapıyorum. Trabzon’da bir taraftan master düzeyde bir planlama yapıyoruz ama günlük hayatta yaya ve araçların karşılaştığı ciddi sorunlar var. Bunların da bu planların alt kırılımları ile çözülebileceğine inanıyoruz. İşte hem Ulaşım Master Planı hem SUMP’la birlikte Trabzon’u bu manada çok daha iyi bir noktaya, medeni bir seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

"Araçların kaldırımlara park etmesi anlayışını kırmalıyız"

Kaldırımlara araç park edilmesi anlayışını kırmaları gerektiğine dikkat çeken Zorluoğlu, “Biraz daha spesifik somutlaştırmam gerekirse sabah biz Boztepe’ye Meydan’dan yukarı doğru çıktık. Sabah saatleri olmasına rağmen birçok noktada kaldırımların araçlar tarafından fiilen işgal edildiğini gördük. Normalde kaldırımlar yayalara tahsis edilen ve kesintisiz olması arzu edilen alanlar. Ama Trabzon’da üzülerek ifade ediyorum, bir problem var bu konuda. Kaldırımlar sanki araçların park etmesi için yapılmış alanlarmış gibi bir anlayış var. Bunu kırmamız gerekiyor. Trabzon’da insanları eğer biz daha az araç kullanmaya ve sağlıklı yaşam için daha fazla fiziksel aktiviteye teşvik edeceksek, bizim Trabzon’da mutlaka ve mutlaka insanların sokağa çıktıklarında konforlu bir şekilde yürüyebilecekleri kaldırımları teşkil etmemiz gerekiyor. Bu manada hem fiziki eksikliklerimiz hem de anlayış sıkıntımız var”

Yoğun çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Zorluoğlu, “Fiziki eksiklerimizle ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şu anda bir altyapı çalışması yapıyoruz. Altyapı çalışmasını geçen sene ben ilk kamuoyu ile paylaştığım zamandan beri söylüyorum sadece yağmur suyunu, içme suyunu, kanalizasyonu, telekomünikasyonu yenilemiyoruz. Biz aynı zamanda bu çalışmalarla birlikte üstyapıyı da yeniliyoruz. Yani yolları düzenliyoruz, kaldırımları standart hale getirmeye çalışıyoruz. Ve yaptığımız kaldırım çalışmalarında birçok binanın fiziki işgalleri olduğunu görüyoruz. Bunları geriye doğru çektiriyoruz. Birçok esnafın kaldırımları çeşitli şekillerde işgal ettiğini gördük. Bunları ortadan kaldırıyoruz. Araçların kaldırımlara çıkmasını önlemenin tek yolu olarak oralara engelleyici fiziki engeller koymanın dışında kısa vadede bir çözüm bulamadık. O nedenle bundan sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yol ağında bulunan bütün yolların kaldırımlarında maalesef çok da estetik olarak hoşumuza gitmese de fiziki engelleri bir süre göreceğiz. Ta ki Trabzon’da yayaların kendi yollarına araçların kendi yollarına sahip çıkmalarına kadar bu böyle devam etmek zorunda. Denetimlerimiz de eğitim faaliyetlerimiz de devam edecek” diye konuştu.

"Konforu artıracak tedbirler alıyoruz"

Konforu artıracak tedbirler aldıklarını ifade eden Zorluoğlu, “Hedefimiz Trabzon’da tıpkı gelişmiş bir Avrupa ülkesi gibi insanların sokağa çıktığında önlerine herhangi bir araç veya başka bir engel çıkmadan kesintisiz bir şekilde kaldırımları kullanmaları, uygun yaya geçitleri, uygun işaretlemelerle hakikaten arzu ettikleri mesafeyi konforlu şekilde kat etmelerini sağlamak. Bu konuda konforu artıracak tedbirler almak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlk etapta büyük yollarımızdan başlayarak bu düzenlemeyi kati ve kararlı bir şekilde uygulamaya koyacağız. Trabzon’daki bir kardeşimiz yaya olarak yola çıktığı zaman Trabzon’un her yerine rahatlıkla ulaşabileceği bütünlük anlayışı içerisinde bu şehrin kaldırımlarını, yollarını, kavşaklarını yeniden dizayn edeceğiz. Bundan hem Ulaşım Master Planı’nın verilerini hem de başlayacak olan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nın ortaya çıkaracağı verileri sonuna kadar kullanacağız” dedi.

"Gösterilen ilgi dinamizmimizi artırıyor"

Toplantıda verilerin ışığı altında Trabzon’un geleceğini değerlendireceklerini belirten Zorluoğlu, “Bu toplantıda verilerin ışığı altında Trabzon’un geleceğini değerlendireceğiz. Bu çalıştayda sizlerin 2040 ufkuyla Trabzon’daki ulaşım meselesine bakış açınızı, değerlendirmelerinizi, fikirlerinizi, eleştirilerinizi alacağız. Hocalarımız değerli fikirlerini paylaşacaklar. Ulaşım Master Planı bu şehirde uzun yıllar konuşuldu. Bizim dönemimizde çok şükür ihalesini gerçekleştirdik ve ciddi bir çalışma başladı. Şehrin bu plana ilgisini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Sizlerin bu plana ve şehre olan ilgisi bizlerin de sürekli tetikte olmamız ve bu toplantılarla dinamizmi artırmamızı sağlıyor. Değerli haziruna, titiz çalışma ortaya koyan hocalarımıza, yüklenicimize, TULAŞ Genel Müdürümüz şahsında personeline, Ulaşım Daire Başkanımız şahsında personeline ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalıştayımız Trabzon için hayırlı olsun” diye konuştu.