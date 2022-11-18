Trabzon turizminde Umman açılımı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, geçtiğimiz günlerde Umman’a kısa bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek “Turizm Bakanıyla da görüştüm. Ayrıca Umman’da birçok ziyaret gerçekleştirdim. Türkleri ve Trabzonluları çok seviyorlar. Trabzon’a müthiş ilgileri var ve gelecek yıllarda artarak devam edeceğini görüyoruz” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret etti. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali İsmail Ustaoğlu, odanın yeni seçilen kurullarına görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde Umman’a kısa bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Ustaoğlu “Turizm Bakanıyla da görüştüm. Ayrıca Umman’da birçok ziyaret gerçekleştirdim. Türkleri ve Trabzonluları çok seviyorlar. Türkiye’ye karşı çok ayrı ve güzel duygular besliyorlar. Turizm Bakanı kendilerinin de Trabzonluları Umman’a beklediğini vurguladı. Öncelikle Trabzon’daki tur operatörleriyle bir gezi düşünüyorlar. Safari, dalış etkinlikleri gibi birçok turistik aktivite mevcut. Trabzon’a müthiş ilgileri var ve gelecek yıllarda artarak devam edeceğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Trabzon Havalimanı’nda iyileştirme çalışmaları

Vali Ustaoğlu, Trabzon’a gelen uçak ve yolcu sayılarındaki büyük artışın ardından havalimanında Bakanlık tarafından iyileştirme kararı alındığını ve bunun önümüzdeki günlerde uygulamaya koyulacağını da belirterek “Mevcut dış hatlar binamız tamamen dış hatlar giden yolcu salonu olacak. Yeni dış hatlar gelen yolcu terminalini VIP salonunun doğu tarafında yapacağız. CIP salonu da tamamen yenileniyor. Hedef turizm sezonuna kadar bu çalışmaları yetiştirmek” diye konuştu.

Ustaoğlu, Trabzon’a gelen turist sayısının da çok daha fazla artacağını tahmin ettiklerini vurgulayarak, “Trabzon’la ilgili çok çok iyi bir intibaları var. Bunu ileriye taşıma adına turizm paydaşlarıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Umman’ın hedef pazarları arasında yer aldığını belirterek, “Turizmin yanı sıra ticaret konusunda da Umman ile çalışmalar yapmak istiyoruz. Çin malları o pazarda öne çıkıyor ancak Türk mallarını kaliteli ve Avrupa standardında buluyorlar. Bu nedenle Umman’da da birçok sektörden Türk mallarının yer aldığı bir tanıtım ve satış bölgesi açmayı planlıyoruz. Bir heyetle birlikte Umman’a iş gezisi yapmak da planlarımız arasında” dedi.