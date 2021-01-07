Trabzon Toptancı Balık Hali’ne gelen balık miktarındaki düşüş devam ediyor

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne gelen balık miktarında son yıllara göre azalma yaşanırken bu azalma en çok palamut ile istavritte yaşandı. Hamsi başta olmak üzere diğer balık çeşitlerinde yıllara göre değişkenlik olurken, özellikle gelen istavritteki azalma bu yıl dikkat çekti. Karadeniz’de genellikle hamsiden sonra mezgit, istavrit, palamut, barbun, sargan daha ağırlıklı olarak avlanırken, diğer balık çeşitleri de Toptancı Balık Hali’ne çok nadir olarak geliyor.

Karadeniz’de hamsiden sonra bolca avlanan istavritte son yıllarda düşüşe geçerken 2020 yılında Toptancı Balık Hali’ne bugüne kadar toplam 419 ton istavrit geldi.

Miktar olarak en farklı değişim hamside yaşanırken 2019 yılının Eylül-Aralık aylarında Trabzon Toptancı Balık Hali’ne 3 bin 428 ton hamsi geldi. 2020 yılının aynı döneminde bu rakam 518 ton azalarak 2 bin 910 ton alarak gerçekleşti. Toptancı Balık Hali’ne 2019 yılında 4 ton palamut gelirken, 2020 yılında ise bu rakam 768 ton olarak gerçekleşti.

Balıkçılar özellikle istavritteki azalmaya şaşırırken 2018 yılında Toptancı Haline bin 460 ton, 2019 yılında bin 71 ton ve 2020 yılında ise 419 ton istavrit geldi. Hamsiden sonra en çok istavrit avladıklarını belirten balıkçılar son yıllarda istavritin iyice azalmasına şaşırdıklarını söylediler.