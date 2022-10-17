Trabzon Ticaret Borsası’nda seçimleri Eyyüp Ergan’ın listesi kazandı

Trabzon Ticaret Borsası’nda (TTB) iki ayrı listenin yarıştığı seçimleri mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan’ın başkanlığındaki liste kazandı.

Oy kullanma hakkına sahip 182 üyeden, 162’sinin oy kullandığı seçimlerde Eyyüp Ergan’ın listesi 87 oy alırken, Sebahattin Arslantürk ise 74 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. TTB Meclisi seçim kurulu kararı ile listelerin kesinleşmesinden sonra toplanarak kendi aralarından meclis başkanı, 2 meclis başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesini seçecekler.