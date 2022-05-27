Trabzon Tanıtım Günleri’nde İmperial Hastanesi’nin standına yoğun ilgi

Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’ndeki Trabzon Tanıtım Günleri’nde Özel İmperial Hastanesi’nin standı yoğun ilgi görüyor.

Standlarına gelen konuklarla Kurumsal İletişim Müdürü Sema Küçükosman ile birlikte tek tek ilgilenen İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, pandemi sonrası ilk kez düzenlenen etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Çelebi, “Bu seneki etkinlikler bir başka güzel. Özel İmperial Hastanesi olarak biz de destek verdik. Trabzon’la ilgili her konuda olduğu gibi burada da yerimizi aldık. Pandemi sonrası insanların özlemle beklediği bir ortam. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Biz Trabzon’un emrinde bir hastaneyiz. Hizmet ağını her geçen gün büyüterek devam eden bölgeye hizmet eden bir hastaneyiz” dedi.

Öte yandan Trabzon Tanıtım Günleri’ndeki İmperial Hastanesi standı gerek Trabzon’dan gelen gerekse Ankara’da bulunan siyaset, iş ve ekonomi camiasının önemli isimlerine ev sahipliği yaptı, konuklarını ağırladı.