Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı için yeniden ihale süreci başlayacak

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, şehir hastanesinin önümüzdeki hafta içerisinde yeniden ihaleye çıkacağını söyledi.

Pandemi sonrası artan fiyatlardan dolayı yüklenici firmanın tasfiye ettiği şehir hastanesiyle ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirten Cora, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İhale sürecini yakından takip etmekteyiz. Ekim ayında ihaleye çıkmasını bekliyorduk ancak adli ve bürokratik olaylardan dolayı süreç uzadı. Yaptığımız görüşmelerde önümüzdeki hafta içerisinde ihalesinin olacağını söylediler. Konuyu takip ediyoruz" dedi.