Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, dünyada 100 milyar dolara ulaşan sağlık turizmi pazarından Trabzon’un da pay almasını istediklerini belirterek, “Amacımız Türkiye’de sağlık turizminde ilk 5 şehir arasına girmektir” dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenen Trabzon Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında kamu ve özel sektör sağlık kuruluşu ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan TTSO Meclis Üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı Mehmet Üçüncüoğlu, Trabzon’un sağlık turizmi haritasını güncelleyip yeniden çizilmesine olarak sağlamak için bu toplantıyı düzenlediklerini vurgulayarak, “Sürdürülebilir yeni nesil sağlık turizminin önemini, nasıl yapılması gerektiğini, değişen turist taleplerini belirlemek amacıyla daha geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceğiz” diye konuştu.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, sağlık turizmiyle ilgili ilk toplantıyı yaptıklarını vurgulayarak, “Burada ilk röntgeni çekiyoruz. İlerideki günlerde daha geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Trabzon olarak ne yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Dünyada sağlık turizmi hızlı şekilde gelişiyor ve Türkiye de burada yerini almalıdır. Sağlık turizminin kapasitesi dünyada 100 milyar dolara ulaştı. Türkiye de bundan göreceli olarak payını almakta. Trabzon olarak şu anda Türkiye’de ilk 10’a giremiyoruz. Hedefimiz önce ilk 10 şehir arasına girmek. Asıl hedefimiz ise sağlık turizminde ilk 5 şehir arasına girmektir. Trabzon’da 3 aylık yaz sezonunda otellerimiz tamamen doluyor. Geri kalan 9 ayda boşluğumuz oluyor. Bu zamanı da sağlık turizmi ve diğer alternatif turizm modelleriyle kapatmak istiyoruz. Geçen hafta sonu Trabzon gastronomisiyle ilgili bir etkinlik düzenledik. Coğrafi işaret çalışmalarını hızlandırarak mutfağımızı tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Gastronomi ve sağlık turizminin katma değeri diğer turizm çeşitlerine göre çok daha yüksek"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da sağlık turizmiyle ilgili TTSO ev sahipliğinde vizyon toplantısı gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Turizmde çok önemli bir sektör olan sağlık turizmiyle ilgili bu alanda faaliyet gösteren kamu ve özel sektörle bir araya geldik. Trabzonumuzun tarihte, sanatta, kültürde olduğu gibi turizmde de gerçekten çok güçlü potansiyeli var. Bu güçlü potansiyelimizi yılın 365 gününe yayacak şekilde turizmde çeşitliliği artıracak çalışmalar planlıyoruz. Gerçekten müthiş bir rekabetin olduğu sektörde sadece bir alanda değil farklı alanlarda, turizmin alt bileşenlerinde yapacağımız projeler, atacağımız adımlar önem arz ediyor. Son dönemde ön plana çıkan gastronomi ve sağlık turizmi bunların başında geliyor. Bu alanda oluşturulan istatistikler, özellikle gastronomi ve sağlık turizminin katma değerinin diğer turizm çeşitlerine göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Güçlü potansiyelimizin olduğu sağlık alanında bu potansiyelin fırsata dönüştürülmesi adına yapılacak çalışmalar önemlidir. İnsan kaynağı ve tesis potansiyeli olarak güçlü bir altyapımız var. Bunları önümüzdeki süreçte ilimizin ve ülkemizin yararına değerlendireceğiz.”

“Trabzon’a 2022 yılında 700 bin civarında turist geldi”

Vali Ustaoğlu, Trabzon’a gelen turist sayısının da geçen yıla oranla 3 kat arttığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“2022 yılı Aralık ayı itibarıyla Trabzonumuzda sadece dış hatlardan gelen uçak sayımız 2 bin 640’ı geçti. Dış hatlar yolcu sayımız 370 binin üzerinde. İstanbul ve diğer illerden hem uçakla hem karayoluyla gelen turistleri de dikkate alırsak tahminimiz ilimize 700 bin civarında turist geldiğidir. Bu Trabzon için çok güçlü bir potansiyel. Bir yıl önceyle kıyasladığımızda toplam dış hat uçak sayımız bin 40 iken bu yıl 2 bin 640’ı geçti. 129 bin yolcunun geldiği 2021 yılına göre 3 kata yaklaşan bir artışla bu yıl 360 bini geçen bir yolcu potansiyeli var. Bunlar ilimiz için heyecan verici, önümüzdeki dönemle ilgili bize ışık tutacak rakamlar. Atacağımız adımlar ve yapacağımız projelerle Trabzon adına turizm alanında güçlü çalışmalar yapılacağını belirtmek istiyorum.”

“Trabzon’a sağlık turizmi kapsamında 117 ülke vatandaşı geldi”

Toplantıda daha sonra Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nden Ömer Murat Uygun, sağlık turizminde Trabzon’un durumuyla ilgili bir sunum yaptı. Uygun, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı stratejik plana göre dünyada yükselen pazarın medikal, termal ve ileri yaş - engelli turizmi olduğunu belirterek, buna uygun çalışmaların geliştirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı. Uygun, Türkiye olarak 2023 yılında sağlık turizminde 1.5 milyon turist ve 2 bin 400 yetki belgeli tesis sayısına ulaşmanın hedeflendiğini belirterek, “2022’nin ilk üç çeyreğinde 876 bin 521 kişilik sağlık turizmine ulaşmış durumdayız. 2 bin 337 yetki belgesine sahip tesisimiz ve 1 milyon 603 bin dolarlık gelirimiz var. Trabzon’da 4 kamu, 1 üniversite ve 3 özel hastane, 4 özel poliklinik ve 2 aracı kuruluşun yetki belgesi bulunuyor. Sağlık turizmi kapsamında Trabzon’da 2021 yılında ayakta ve yatarak tedavi gören kişi sayısı 5 bin 441 iken 2022’nin ilk 6 ayında bu rakam 9 bin 285’e yükseldi. 2021’de Trabzon’da 96 ülkeden hasta kaydı gerçekleştirilirken 2022’de bu sayı 117 ülkeye yükseldi” dedi.