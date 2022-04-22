Trabzon Özel İmperial Hastanesi iftar yemeğinde bir araya geldi

Trabzon Özel İmperial Hastanesi yönetim kurulu, hekimleri ve hastane ortakları düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, yönetim kurulu üyeleri, hekimler ve hastane ortakları katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, düzenledikleri iftar yemeğinde bir arada bulunmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Uzun bir aradan sonra sağlıkla ailece bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm personelimizle Trabzon ve çevre bölge halkına en kaliteli ve güvenli sağlık hizmetini sunmak yegane amacımız. Bu noktada insanlarımıza yenilikleri sunmaya, hastalarımızı her geçen gün artan hizmet kalitemizle bize yakışır şekilde ağırlamaya hep birlikte devam edeceğiz. Tekrar bir araya gelmeye fırsat bulduğumuz bu güzel organizasyona katılan tüm hekimlerimize, ortaklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ederiz” dedi.