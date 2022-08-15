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Trabzon oda tiyatrosundan anlamlı proje

Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği, İçişleri Bakanlığının desteklediği "Gerçeğe Uyanış" adlı tiyatro oyununu 10 ilçede sahneledi. Büyük ilgi ve beğeni ile izlenen oyun gençleri yasaklı madde kullanımından uzak tutmak ve ailelerini bilinçlendirmek amacıyla Tonya, Akçabat, Beşikdüzü, Çaykara, Maçka, Sürmene, Arsin ve Ortahisar ilçelerinde seyirci ile buluştu.

TRABZON 15.08.2022, 15:11
Trabzon oda tiyatrosundan anlamlı proje

Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği, İçişleri Bakanlığının desteklediği "Gerçeğe Uyanış" adlı tiyatro oyununu 10 ilçede sahneledi. Büyük ilgi ve beğeni ile izlenen oyun gençleri yasaklı madde kullanımından uzak tutmak ve ailelerini bilinçlendirmek amacıyla Tonya, Akçabat, Beşikdüzü, Çaykara, Maçka, Sürmene, Arsin ve Ortahisar ilçelerinde seyirci ile buluştu.

Gençlerin ve ailelerinin hayatlarına olumlu dokunuşlarda bulunan bu oyunun hem yazarı, hem de genel sanat yönetmeni olan Mahir Elvan "Yaptığımız sosyal sorumluluk projemiz kapsamında 10 ilçede ‘Gerçeğe Uyanış’ adlı oyunumuzu sergiledik. Tiyatro oyunumuz büyük ilgi gördü. Bu projede İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. Yeni sosyal sorumluk projelerine hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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