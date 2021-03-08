banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu

Trabzon için uyarı: Sevinecek bir durum yok

Trabzon, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı.

TRABZON 08.03.2021, 16:39
2002
Trabzon için uyarı: Sevinecek bir durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından; 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il, yine risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen ‘Çok yüksek riskli iller’in yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişide 348,36 vaka ile en yüksek vaka sayısının olduğu il oldu. Sırasıyla Samsun’u Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon izledi.

Trabzon'da vakalar düşüşte

Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı Koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Samsun, Sinop, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Çorum’da artış oldu, Trabzon, Rize ve Ordu’da ise iyileşme gözlendi. ‘Kırmızı’ kategorideki iller arasında yer alan Trabzon’da vaka oranı 100 binde 239,52’den 226,14’e, Rize’de 213,10’dan 208,21’e, Ordu da 301,76’dan 280,27’ye geriledi.

‘Sevinecek bir durum yok"

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, son haftada Karadeniz’de vaka sayıları en fazla düşen şehirlerden Ordu ve Trabzon’daki düşüşün tedbirlerin artırılmasına bağladı. Prof. Dr. Aydın, “Ordu ve Trabzon’daki düşüş yüzde 10 civarında oldu. Bunu sağlayan etmenlerin valilik ve il sağlık müdürlüklerinin denetimleri sıklaştırması ve daha sıkı kontrole başladığından dolayı olabilir diye düşünüyorum. Ancak Türkiye’de ciddi farkla önde gidiyor bu iki şehir de. Çok sevineceğimiz bir durum değil ama bunun devam etmesini sağlayabilir, yüzde 10 değil, 50 ve 80 gibi bir düşüş sağladığımızda rengimiz sarı veya maviye düşecek. Şu an sevinecek bir durum olmadığını söylemek mümkün” dedi.

"Bölgemizin kırmızı kalmasına neden olacak"

Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla, cumartesi günü bölge insanının sokaklara çıktığında tedbirlere uymadığını belirten Prof. Dr. Aydın, “Hem bölgemizde hem ülkemizde cumartesi kısıtlamanın kaldırılması nedeniyle sokaklar, caddeler ve sahiller doldu taştı. Bunu mutlaka vaka pozitifliği artışıyla karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Çünkü önlemlere uyulmadığını da gördük. Bu kadar anons, duyuru, gayrete rağmen bu uyumların tam olmaması bizi rahatsız ediyor. Bölgemizin de kırmızı olarak kalmasına neden olacak” diye konuştu.

"Piknik yapanlar oldu"

Trabzon’da vatandaşlar ise cumartesi günü açık alanlarda oluşan kalabalıkların gelecek hafta kentte koronavirüs vakalarında artış yaşanmasına neden olacağı görüşünde birleşiyor. Cumartesi günü sokakların çok kalabalık olduğunu söyleyen Ahmet Şimşek “Cumartesi günü serbest olması hiç iyi olmadı. Sahil boyu piknik yapanlar oldu. Bana göre cumartesi de yasak olması lazım. Bu iyi değil” dedi.

Tuana Naz Toksoy da, "Mecburen dershane olduğu için dışarı çıkmıştık. Cumartesi yasağı kalkınca herkes akın etmişti. İnsanların cumartesi günü yasağı kalkınca hemen akın etmesi bir an önce yasak kalksın, dışarı çıkalım anlamındaydı. Bence yasak kalkmamalıydı. Bu kalabalıktan sonra artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Şehrime yakıştıramıyorum’"

Yalçın Kurt da sokakların tıklım tıklım kalabalık olduğunu söyleyerek, "Bunu kendi şehrime yakıştıramıyorum. İşi olmayan dışarı çıkmasın. İnsanlara, sağlıkçılara yazık. İnsanlar 24 saat ayakta duruyorlar sırf bizlere bakmak için. Çoluğunu çocuğunu göremeyen doktorlar, hemşireler var. Bir zahmet biraz duyarlıysak sokağa çıkmayalım. Biz iş için çıkıyoruz da sokağa bakıyorum, adam oturmuş yemek yiyor. Gitsin evinde yesin. Bu çalışanlara, devlete yazık günah değil mi?” dedi.

Furkan Pulat da, “Bence 15 gün kısıtlama yapılması lazım. Kimsenin sokağa çıkmaması lazım. 15 gün sonra zaten belli olur” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20