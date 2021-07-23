Trabzon Büyükşehir’den afet bölgesine destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Rize ve Artvin’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye araç ve personel takviyesi yaptı.

Devletin tüm imkânları Rize ve Artvin için seferber edilirken Trabzon Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerine 38 iş makinesi ve araç ile 53 personel sevk etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Rize ve Artvin halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Komşumuz Rize’de yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim daha beterinden korusun. Mağduriyet yaşanmaması adına ilk dakikalardan itibaren afet bölgesinde yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Yine Artvin’de meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Her türlü imkânımızla komşularımızın yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Kardeş şehirlerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Artvin ve Rize afet bölgesine, 2 adet Beko loder , 2 adet loder (yükleyici),6 adet kamyon, 2 adet sal kasa, 2 adet tır, 2 adet yıkama aracı (6 kişi,8 adet motopomp (4 kişi), 1 adet su tankeri (2 kişi) 1 adet itfaiye pikap. TİSKİ:1 adet vidanjör (2 kişi),1 adet vaktör(2 kişi), 1 adet Faun (2 kişi), 1 adet Beko loder, 5 adet de 4x4 arazi aracı, 22 araç gönderdi.