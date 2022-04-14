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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının 4. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

TRABZON 14.04.2022, 17:36
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının 4. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2021 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi. Toplantının açılışına Başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Belediye Kanununun 19. Maddesi gereği oturum başkanlığını Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman’a devretti. Söz alan Meclis üyeleri, 2021 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

Görüş ve önerilerin ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yöneltilen sorular doğrultusunda tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili şu ifadeleri kullandı; “Ben evvela 2021 yılı faaliyet raporumuz için söz alan, görüşlerini dile getiren, memnuniyetlerini ortaya koyan, eleştirilerini yönelten Meclis üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Burada ifade edilen her söz, dile getirilen her husus bizim için çok kıymetlidir ve tarafımızdan değerlendirilmektedir. Bunu samimiyetimle sözlerimin başında ifade edeyim. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, gerek Belediye Başkanı olarak şahsım, gerekse en önemli karar organımız olan Büyükşehir Belediye Meclisimiz, bir diğer karar organımız Büyükşehir Belediyesi Encümeni ve bize bağlı karar organıyla hakikaten son üç yıl içerisinde Trabzon tarihinde örneğine rastlanılması çok güç bir hizmet ve proje, eser hamlesi başlattık. Bu hepimizin gurur duyacağı ve sahiplenmesi gereken bir başarı öyküsüdür" dedi.

“Trabzon’un adeta çehresini değiştirecek çok büyük yatırımlarımız hızla devam ediyor"

“Trabzon’un adeta çehresini değiştirecek çok büyük yatırımlarımız hızla devam ediyor" diyen Zorluoğlu "Bir bölümünü tamamladık. Elbette ki Ortahisar Trabzon’un kalbi. Ortahisar demek Trabzon demek. Ortahisar’da yaptığınız her çalışma aşağı yukarı diğer ilçelerde oturan vatandaşlarımızın da yararlanacağı hizmetlerdir. Elbette Ortahisar’ın özgül ağırlığı büyüktür. Ama göreve başlarken de dediğimiz gibi kaynaklarımızı 18 ilçemiz ve 708 mahallemizin tamamına adalet ve hakkaniyet anlayışı içerisinde dağıtmayı ilke edinen bir yönetim anlayışıyla yola çıktık ve bu çerçevede de yolumuza devam ediyoruz. Zaten beton, asfalt çalışmalarının çok büyük bir bölümü Ortahisar ilçesinin dışındaki 17 ilçemizin kırsalında devam etti, böyle de devam edecek. Çaykara’dan Of’a, Sürmenden Araklı’ya, Arsin’den Yomra’ya ve şehrimizin batısındaki Akçaabat, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve tüm ilçelerimizde hedefimiz her ilçemizde Büyükşehir Belediyesinin mührü özelliği taşıyacak projeleri görev süremiz içerisinde ortaya koymak. Bununla alakalı Çaykara’da yaptığımız bazı çalışmalar var. Of’ta yaptığımız ve özellikle Atatürk Bulvarı işle ilgili Of Belediyemizle çok önemli bir çalışma yürütüyoruz, bir de pazar yeri çalışmamız olacak. Sürmene’de Sürmene Belediye Başkanlığımızla bir plaj çalışması yapıyoruz, bir de cadde düzenleme çalışmamız geliyor. Araklı’da Trabzon Caddesi tamamlanmak üzere. Çok güzel bir cadde düzenlemesi oldu. Araklıya cephe sağlıklaştırma noktasında da kısmen desteklerimiz olacak. Arsin’de Arsin Belediye Başkanımızla geçen yıl güzel bir cadde düzenlemesi yaptık. Şimdi de meydan düzenlemesi için adımlarımız atıyoruz. Yomra’da ana caddede güzel bir orta refüj çalışması yaptık. Yol ve kavşak düzenlemelerimiz oldu. Devamı da gelecek. Maçka’da bu sene Maçka Belediyemizle önümüzdeki yıl tamamlamak üzere bir çalışma yapacağız. Akçaabat Ortahisar’dan sonra en büyük ilçemiz. Akçaabat’ta da çalışmalarımız devam ediyor. Otopark ve pazar yeri devam ediyor. Sahilde Söğütlü Yıldızlı hattında sahil düzenlemesi çalışmamız devam ediyor. Aynı zamanda cephe sağlıklaştırma çalışması başlatıyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki bir caddede de kaldırım ve peyzaj düzenlemesini şimdi başlatıyoruz. Yine Akçaabat’ta bir konukevi yaptık. O da tamamlandı. Çarşıbaşı ilçemizde Çarşıbaşı Belediyemizle geçtiğimiz yıl güzel çalışmalar yaptık. Orada bir cadde çok atıl durumdaydı. Kaldırımı ve çevre düzenlemesi ile tamamladık. Bu yıl ve gelecek yıl ilave çalışmalarımız olacak. Düzköy’de bir küçük otogar talebi oldu. Onun üzerinde çalışıyoruz. Çayırbağı’nda da bir pazar yeri düzenlememiz var. Onu da realize edeceğiz. Vakfıkebir’de de iki yol arasındaki dolgu alanında güzel bir pazar yeri ve otopark çalışması ile çevre düzenlemesi yapacağız. Devamında Tonya Caddesi’nde bir dokunuşumuz olacak. Beşikdüzü ilçesinde de bu yıl ve önümüzdeki yıl hükümet konağının orada meydanla ilgili projemizi hayata geçirme imkânı buluruz. Tonya ilçemizde pazar yeri, düğün salonu ve gençlik merkezi gibi güzel bir bina inşa ediliyor. Bu sene ve önümüzdeki yıl tamamlama arzusundayız. Şalpazarı ilçemizde de değerli belediye başkanımızla güzel dokunuşlarımız oldu. Oradaki cephe sağlıklaştırmasına destek veriyoruz. Şalpazarı’ndaki en önemli tarihi işimiz büyük içme suyu projesi. O proje son sürat devam ediyor. İnşallah Şalpazarı’na ilave projelerimiz olacak. Dernekpazarı’nda da cephe sağlıklaştırmasına destek verdik ama oradaki hedefimiz kanalizasyon meselesini çözmek. Aynı zamanda bir de cadde düzenlememiz olacak. 18 ilçemizde gücümüz nispetinde çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ortahisar’da yapılan çalışmaları anlattı

Ortahisar’da yapılan çalışmaları da değerlendiren Zorluoğlu "Doğudan batıya gelirsek Yalıncak Plajı ile başladık, otagarla devam ediyoruz. Oradaki küçük sanayi sitelerinin taşınma süreci rayına girdi. Çömlekçi’de yıkım tamamen bitti, bir taraftan da yapıyoruz, inşallah çok güzel bir Çömlekçi ortaya çıkıyor. Hemen yukarısında Çömlekçi’den giriş vereceğimiz büyük otopark devam ediyor. Tünelin çıkışında Ganita-Faroz projemiz devam ediyor. Çok da güzel oluyor. Büyük caminin etrafında gasilhane tamamlandı. Bir taraftan Bilim Merkezi ve Planetrayum devam ediyor. Avrasya Pazarı devam ediyor. Kuyumcukent projesi başlıyor. Doğu ve batı dolmuşlarına yer yapıyoruz. Caminin önünde meydan oluşturuyoruz. Ortahisar’daki dolmuşlara depolama alanı oluşturuyoruz. Orada bambaşka bir destinasyon hayata geçiriyoruz. Hemen oradan yukarı girdiğinizde balıkhane bitti, Kadınlar Pazarı son sürat devam ediyor. Arkasındaki sur da restore etmek istediğimiz bir alan. Moloz bölgesindeki keşmekeşi de tamamen ortadan kaldırıyoruz. Beşirli’de güzel bir Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi yapıyoruz. O da bu yıl tamamlandığında kadınlarımız için çok özel bir mekân oluşturmuş oluyoruz. Sabah Faroz’a gittik. Tamirini yaptığımız saha çok güzle oldu. Tribünleri yapılıyor. Amatör spora en büyük desteklerden biri olacak inşallah. FIFA’dan yetkililer de gelip kontrolünü yaptılar. Yakında maçlar başlayacak. Geçen senelerden devraldığımız bütün işleri bitirdik. Bunun gibi birçok çalışma tamamlandı. Eksik kalanları da kalan iki yılda başlatıp tamamlayacağız” diye konuştu.

Başkan Zorluoğlu’nun açıklamalarının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun yeterliliği, oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyeleri toplantının sonunda kendilerine hediye edilen Trabzonspor formalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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