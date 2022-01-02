Trabzon Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarına da devam ediyor

Trabzon tarihinin en büyük altyapı projesine imza atan Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarına da devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesinde başlatılan ve içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz ile telekomünikasyon hatlarının aynı anda yenilenmesi nedeniyle ‘beşi bir yerde’ şeklinde adlandırılan altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, hız kesmeden üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında 200 bin ton asfalt, 120 ton demir korkuluk, 100 bin metreküp duvar, 50 bin metrekare parke, 30 bin metreküp beton yol, 30 bin metre bordür, 30 bin metreküp beton ve 13 bin metre beton boru imalatı yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bağlı kuruluşumuz TİSKİ ile başlattığımız altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Altyapı çalışmalarını yürütürken, üstyapıda da önemli mesafe kat ettik. Fen İşleri, Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Park Bahçeler Dairesi Başkanlıklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde artık yollarımız, parklarımız ve dev tesislerimiz kendini göstermeye başladı. Trabzon’daki değişiklikler yakın zamanda daha da belirgin şekilde hissedilecek. Hemşehrilerimiz özellikle altyapı çalışmaları sırasında bizlere büyük sabır gösterdiler. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu sabrın karşılığında kendilerine en iyi hizmeti sunmak ve daha yaşanılabilir bir Trabzon ortaya çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.