Trabzon "Biz büyük bir aileyiz" etkinliğinde buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Biz Büyük Bir Aileyiz" etkinliği kapsamında Uzun Sokak girişinde bir araya gelen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve koruyucu aileler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Meydan Parkı’na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde balonlar ve "Biz büyük bir aileyiz", "Aile, kol kola girip oynadığımız horondur", "Aile bordo mavi gibi ayrılmaz bir bütündür" ve "Güçlü aile güçlü toplum" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Meydan Parkı’ndaki programa katılanlara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, “Milleti ayakta tutan ailedir. Millet olarak büyük bir aileyiz. Bu konuda en şanslı coğrafyanın da Karadeniz Bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bizim coğrafyamız bu konuda çok farklı. 50 yıl önce gurbete giden adamın buradaki kök aile ile irtibatı kesilmemiştir. Sosyolojik olarak meseleye bakıldığında da eğer Trabzonspor’un şampiyonluğu kutlanırken 800 bin nüfusluk kente 2.5 milyon kişi geliyorsa, eğer Rize-Artvin Havalimanı açılışında ilk günde 2 bin 500 yolcu bulunabiliyorsa, bu bölge insanının coğrafyasına ve doğal olarak ailesine, aile bireylerine ve mezarlığına sahip çıkmasından kaynaklanan bir durumdur” dedi.