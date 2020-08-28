Trabzon Arsin OSB’de KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

KOSGEB Trabzon Müdürlüğü ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıya Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, KOSGEB Trabzon Müdürü M. Mustafa Kurt, KOSGEB KOBİ Uzmanı Emirhan Emir, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı, Bölge Sanayicileri ve Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanları katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan KOSGEB Trabzon Müdürü M. Mustafa Kurt yaptığı konuşmasında, KOSGEB’in destekleri hakkında genel bir bilgilendirmede bulundu. KOBİ Uzmanı Emirhan Emir’in sunumuyla devam eden toplantıda katılımcılara, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Toplantıda söz alan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Erkut Çelebi ise devlet desteklerinin sanayiciler için önemine vurgu yaparak bu tarz toplantılarla sanayicileri bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.