Trabzon Arsin OSB’de KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı
KOSGEB TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ VE TRABZON ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TRABZON ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİ.
KOSGEB Trabzon Müdürlüğü ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleşti.
Toplantıya Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, KOSGEB Trabzon Müdürü M. Mustafa Kurt, KOSGEB KOBİ Uzmanı Emirhan Emir, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı, Bölge Sanayicileri ve Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanları katıldı.
Toplantıda ilk olarak söz alan KOSGEB Trabzon Müdürü M. Mustafa Kurt yaptığı konuşmasında, KOSGEB’in destekleri hakkında genel bir bilgilendirmede bulundu. KOBİ Uzmanı Emirhan Emir’in sunumuyla devam eden toplantıda katılımcılara, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.
Toplantıda söz alan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Erkut Çelebi ise devlet desteklerinin sanayiciler için önemine vurgu yaparak bu tarz toplantılarla sanayicileri bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.
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