Trabzon Akvaryum’a ziyaretçi akını

Ortahisar Belediyesi’nin Zağnos ile Tabakhane Vadileri arasında bulunan Trabzon Kalesi’nin hemen altında inşa ettiği Trabzon Akvaryum’u dört günde 8 bin 448 kişi ziyaret etti.

Trabzon turizminin yeni cazibe merkezlerinden Tünel Akvaryum 80 farklı türde, yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler için tasarlanan ve toplamda 200 metrelik bir gezi yoluna sahip Tünel Akvaryum ziyaretçiler için birbirinden ilginç temalar sunuyor. Trabzon’da 19 Mayıs’ta hizmete açılan, 61 tematik akvaryuma sahip tünel akvaryumun yaz sezonunda kent turizmine büyük ivme kazandırması bekleniyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’da son yıllarda gelişen turizm trendine uygun olarak projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Şehrimize farklı bir değer katmak için hazırlamış olduğumuz dünyada bir ilk olan tünelin içinde bir akvaryum projesini hayata geçirdik. Trabzon tarihi nitelikleri, tarihi değerleriyle gelişen trendi turizmdir. Şehrimize değer katacağı düşüncesiyle çeşitli prosedürleri aşarak bu projeyi hayata geçirdik. Projemizi tamamlayarak 19 Mayıs’ta halkımızın hizmetine sunduk. Ve dört günde 8 bin 448 vatandaşımız Tünel Akvaryum’u ziyaret ederek bu güzel projeye sahip çıktığını gösterdi. İnanıyorum ki yaz aylarında da gerek başka ülkelerden gelen turistler gerek başka illerden şehrimizi ziyarete gelecek olan vatandaşlarımız Tünel Akvaryum’u mutlaka gezip göreceklerdir. Teveccüh gösterip bu güzel destinasyonu gezenlere veya gezecek olanlara şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bordo-mavi balıklara büyük ilgi

Trabzon Akvaryum’u dünyada en özel kılanların başında yer altında tünelin içinde inşa edilmiş olmasının geldiğini dile getiren başkan Genç, “Tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarımız görücüye çıkıyor. Burada bordo mavi balıklar var. Bu balıkları 8. şampiyonluğumuzun anısına Afrika’nın Malavi Gölü’nden getirdik. Onları hepinizin beğenisine sunduk büyük ilgi gördüler. Bu şehirde bir yönetici olarak şehrimize kazandırdığımız bu eser için herkese bakanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Tünel akvaryum macera dolu

Toplamda 1 milyon litreden fazla su hacmine sahip Trabzon Akvaryum; hem büyüklük, hem de sergilenen deniz canlılarının çeşitliliği açısından uluslararası standartlarda. Deniz suyu ve tatlı su konseptlerinin yanı sıra, sürüngenler bölümü, silindir akvaryumlar ve balık dokunma havuzları da bulunan Trabzon Akvaryum’da, çocukları su altı dünyasıyla birebir tanıştıran, maceranın tam da içinde olmalarını sağlayan “Dalgıç Başlığı Akvaryumu” da yer alıyor. Köpek balıklarının gizemli dünyalarına açılan köpek balığı holü, et yiyen vahşi kırmızı karınlı piranha akvaryumu ve dinozorlar döneminden günümüze kadar ulaşmış ender canlılardan olan mersin balığı akvaryumları da ziyaretçilerin ilgiyle izleyebilecekleri özel temalar arasında yer alıyor.